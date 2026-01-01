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فاجعة في الظاهرية .. وفاة سيدة وطفلها إثر حريق منزلهم

الأربعاء 17 يونيو 2026 09:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فاجعة في الظاهرية .. وفاة سيدة وطفلها إثر حريق منزلهم



رام الله/سما/

توفيت سيدة وطفلها، صباح اليوم الأربعاء، جراء حريق اندلع داخل منزل العائلة في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، في حادثة مأساوية هزّت المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن الضحيتين هما زوجة الشاب محمد سفيان الزبدية (المخارزة) وطفلها، حيث أسفر الحريق عن وفاتهما داخل المنزل.

من جهتها، هرعت طواقم الدفاع المدني إلى مكان الحريق، وعملت على إخماد النيران وتأمين الموقع، فيما باشرت التحقيق للوقوف على أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

وأثارت الحادثة حالة من الحزن، وسط انتظار نتائج التحقيقات الرسمية التي ستحدد أسباب الحريق وملابساته.

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