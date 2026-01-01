الاحتلال يواصل خروقاته : إطلاق نار و تفجير منازل و استمرار نزوح العائلات بحي التفاح

غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 251 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتالت طائرات الاحتلال الثلاثاء الشقيقين احمد ومحمود وليد ابو هين في مخيم النصيرات وسط القطاع وهما من النازحين من مدينة غزة .

وصباح اليوم أطلقت آليات الاحتلال الإسرائيلي النار شمالي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة و شمال شرقي خانيونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذت قوات الاحتلال عملية تفجير كبيرة لمنازل المواطنين ببيت لاهيا شمال القطاع.

ويستمر نزوح عشرات العائلات في حي التفاح شرق مدينة غزة بعد تقدم الدبابات قرب مفرق السانافور ووضع مكعبات إسمنتية صفراء.

وحسب مصادر فلسطينة فإن ١٠٠ عائلة مهددة بالنزوح.