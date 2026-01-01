مستوطنون يحرقون مصلى نساء في مسجد بقرية جلجليا

رام الله/سما/

أحرق مستوطنون فجر الأربعاء، مصلى للنساء في مسجد بقرية جلجليا وسط الضفة الغربية المحتلة، وخطّوا عبارات باللغة العبرية على جدرانه.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة مستوطنين هاجمت القرية فجرا وأضرمت النار في مسجدها، ما أدى إلى احتراق مصلى النساء داخله.

وأضافت أن الحريق ألحق أضرارا أخرى بالواجهات الخارجية للمسجد، بينما خطّ المستوطنون عبارات باللغة العبرية على جدرانه قبل انسحابهم من المكان.

وأشارت المصادر إلى أن "جلجليا" تشهد تصاعدا في اعتداءات المستوطنين خلال الفترة الأخيرة، إذ نفذ مستوطنون الشهر الماضي هجوما على القرية وسرقوا قطيعا من الأغنام.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد هجمات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية شرق محافظة رام الله والبيرة، والتي تستهدف الممتلكات الخاصة ودور العبادة والأراضي الزراعية.

وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي على الفلسطينيين وممتلكاتهم، تشمل عمليات حرق وتجريف ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، لا سيما في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.