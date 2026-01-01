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قبل توقيع الاتفاق .. ناقلات نفط إيرانية عبرت منطقة الحصار الأميركي

الأربعاء 17 يونيو 2026 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قبل توقيع الاتفاق .. ناقلات نفط إيرانية عبرت منطقة الحصار الأميركي



القدس المحتلة/سما/

قبل توقيع اتفاق بين طهران وواشنطن يوم الجمعة المقبل، عبرت ناقلات نفط إيرانية منطقة الحصار الأميركي المفروض على الموانئ الإيرانية منذ نحو شهرين، بحسب ما أفاد موقع تتبّع حركة الملاحة البحرية "تانكر تراكرز" اليوم الأربعاء .

وأفاد الموقع على منصة "إكس" بان "ما لا يقل عن ناقلتي نفط عملاقتين تابعَتين للشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط تحملان اسمي ديونا وهيرو2، عبرتا نطاق الحصار الذي تفرضه البحرية الأميركية، وتنقلان معا ما مجموعه 3,8 ملايين برميل من النفط الخام الإيراني". وأشار في وقت لاحق إلى عبور ناقلة نفط إيرانية ثالثة.

وقال الموقع إن "هذه هي أولى صادرات النفط الخام الإيرانية منذ شهرين".

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