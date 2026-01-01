ترامب يمازح الرئيس الإماراتي: عندما تكون بهذا الثراء يمكنك التحدث بصوت منخفض

القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة السبع التي تعقد في فرنسا.

وأثار لقاء ترامب ومحمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، اهتماما واسعا لما تضمنه من تبادل الطرفين عبارات الثناء والمديح.

وخلال اللقاء علق ترامب مازحا على حديث الرئيس الإماراتي بصوت منخفض، حيث خاطبه قائلا: "عندما تكون بهذا القدر من الثراء يمكنك أن تتحدث بهذا الهدوء".

وأضاف: "كنت أتساءل فقط: هل يستطيع أحد أن يسمع صوتك؟ إنك شخص رائع.. عندما تكون ثريا للغاية ينتابك شعور كبير بالثقة لدرجة أنك لا تحتاج لبذل أي جهد في صوتك".