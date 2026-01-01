  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

ترامب يمازح الرئيس الإماراتي: عندما تكون بهذا الثراء يمكنك التحدث بصوت منخفض

الأربعاء 17 يونيو 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يمازح الرئيس الإماراتي: عندما تكون بهذا الثراء يمكنك التحدث بصوت منخفض



القدس المحتلة/سما/

التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، على هامش قمة مجموعة السبع التي تعقد في فرنسا.

وأثار لقاء ترامب ومحمد بن زايد آل نهيان على هامش قمة مجموعة السبع في فرنسا، اهتماما واسعا لما تضمنه من تبادل الطرفين عبارات الثناء والمديح.

وخلال اللقاء علق ترامب مازحا على حديث الرئيس الإماراتي بصوت منخفض، حيث خاطبه قائلا: "عندما تكون بهذا القدر من الثراء يمكنك أن تتحدث بهذا الهدوء".

وأضاف: "كنت أتساءل فقط: هل يستطيع أحد أن يسمع صوتك؟ إنك شخص رائع.. عندما تكون ثريا للغاية ينتابك شعور كبير بالثقة لدرجة أنك لا تحتاج لبذل أي جهد في صوتك".

الأكثر قراءة اليوم

ملادينوف «محبط» من رد الفصائل .. مساعٍ دبلوماسية لدفع «اتفاق غزة»

الاعلام العبري : الرئيس الاميركي ترك إيران مُنهكًا وذليلًا وإسرائيل فشلت فشلاً مدويًّا

قاآني: ما رأيتموه من حزب الله ليس سوى غيض من فيض وحماس ستعيد بناء نفسها قريبا..

الدولار يواصل الارتفاع

سحب جميع صلاحيات البناء والتخطيط من البلدية ..سموتريتش يفجر قنبلة: ألغينا اتفاقيات الخليل

بنك إسرائيلي يعتزم إنهاء خدماته لبنوك الضفة.. وسلطة النقد تحذر

الكشف عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب: 300 مليار دولار لإعادة اعمار ايران ..

الأخبار الرئيسية

إدارة ترامب أوقفت مؤخرا عملية إسرائيلية في غزة وتل أبيب تتجه إلى "ضم زاحف"

الكشف عن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لوقف الحرب: 300 مليار دولار لإعادة اعمار ايران ..

سحب جميع صلاحيات البناء والتخطيط من البلدية ..سموتريتش يفجر قنبلة: ألغينا اتفاقيات الخليل

نعيم قاسم: ايران الزمت اسرائيل وقف العمليات العكسرية

ترمب يدرس إقالة كبار مسؤوليه المعارضين للاتفاق مع إيران وعلى رأسهم وزير الحرب ورئيس السي اي ايه