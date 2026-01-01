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العراق يتعرض لهزيمة قاسية أمام النرويج في مونديال 2026

الأربعاء 17 يونيو 2026 08:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العراق يتعرض لهزيمة قاسية أمام النرويج في مونديال 2026



سما / وكالات /

استهل منتخب العراق مشواره في نهائيات كأس العالم 2026، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بهزيمة ثقيلة أمام نظيره النرويجي (1-4) في اللقاء الذي جمعهما يوم الأربعاء.

وأحرز النجم النرويجي إيرلينغ هالاند هدفين لمنتخب بلاده الأول والثاني في الدقيقتين (29، و43) وسجل زميله المدافع ليو أوستيغارد الهدف الثالث عند الدقيقة 76، بينما جاء الهدف الرابع بـ"نيران صديقة" سجله المهاجم العراقي أيمن حسين خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة السادسة المحتسبة بدلا عن الوقت الضائع.

وكان أيمن الحسين قد سجل هدف "أسود الرافدين" الوحيد أيضا، عند الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول للمواجهة التي جرت على ملعب بوسطن في مدينة فوكسبورو بولاية ماساتشوستس الأمريكية.

وتصدر منتخب النرويج بعد هذا الفوز العريض قائمة المجموعة التاسعة برصيد ثلاث نقاط، متقدما بفارق الأهداف على نظيره الفرنسي الذي تغلب بدوره على منتخب السنغال (3-1) مساء أمس الثلاثاء.

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