ترمب يدرس إقالة كبار مسؤوليه المعارضين للاتفاق مع إيران وعلى رأسهم وزير الحرب ورئيس السي اي ايه

واشنطن ـ وكالات

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن وجود ترتيبات جديدة وتغييرات مرتقبة داخل الإدارة الأميركية بطلب من الرئيس دونالد ترامب، تطال شخصيات بارزة في البيت الأبيض والمؤسسات الأمنية والعسكرية.

ونقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عبرية عن مصادر أميركية مسؤولة، قوله إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يدرس في الوقت الحالي إقالة سلسلة من كبار المسؤولين في إدارته، مشيرةً إلى أنّ السبب الرئيس وراء هذا التوجه يعود إلى معارضة هؤلاء المسؤولين للاتفاق المتبلور مع إيران.

وأوضحت المصادر الأميركية تفاصيل هذه الإقالات المحتملة، إذ أكّدت أنّ من بين أبرز الأسماء التي يدرس ترامب إقالتها من مناصبها، وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث، بالإضافة إلى رئيس وكالة المخابرات المركزية الأميركية (CIA) جون راتكليف.