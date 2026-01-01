اجتماعات تحضيرية في الدوحة تمهد لتوقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني الجمعة

واشنطن / وكالات /

تستضيف قطر هذا الأسبوع اجتماعات تحضيرية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران قبل توقيع الاتفاق.

وفي حين برزت باكستان في الأشهر الأخيرة كلاعب رئيسي في جهود الوساطة الرامية إلى تقريب وجهات نظر الولايات المتحدة وإيران والتوصل إلى اتفاق بينهما، فقد برزت قطر كلاعب دبلوماسي مؤثر، بحسب الوكالة الفرنسية عمل خلف الكواليس لدعم عملية التفاوض وتهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى تفاهمات بين الجانبين، والتي سيتم توقيعها رسميًا في سويسرا يوم الجمعة المقبل.

ووفقا لتقرير نشرته صحيفة العربي الجديد القطرية، فقد كثفت الدوحة نشاطها الدبلوماسي خلال الأسابيع التي سبقت الإعلان عن الاتفاق، من خلال سلسلة من الزيارات والاتصالات المباشرة مع كبار المسؤولين الإيرانيين والأمريكيين، مستفيدة من علاقاتها مع كلا الجانبين وخبرتها الطويلة في إدارة قضايا الوساطة الإقليمية والدولية.