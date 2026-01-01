اسرائيل: الجيش الأمريكي يجلي طائراته الحربية من مطار "بن غوريون"

القدس المحتلة / سما /

ستعد الجيش الأمريكي لإجلاء بعض طائرات التزود بالوقود المتمركزة في مطار بن غوريون، والتي تشكل حوالي 20% من الطائرات المتمركزة حاليًا في إسرائيل.

وتأتي هذه الخطوة الأمريكية في ظل الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن وطهران بشأن مذكرة تفاهم، والتي تهدف إلى تمهيد الطريق لإنهاء الحرب بشكل دائم.

في الأشهر الأخيرة، رُكنت عشرات الطائرات الأمريكية المخصصة للتزود بالوقود في مساحات واسعة بمطاري بن غوريون ورامون.

وقد أثار هذا التواجد انتقادات من مسؤولي الطيران في إسرائيل. حتى أن رئيس هيئة الطيران المدني، شموئيل زكاي، حذر سابقاً من أن مطار بن غوريون يُدار عملياً كقاعدة عسكرية وليس كمطار مدني.

قد يؤدي إخلاء بعض الطائرات إلى تخفيف أزمة مواقف السيارات الحالية في المطار إلى حد ما.

في هذه المرحلة، من المتوقع أن يبقى معظم نظام التزود بالوقود الأمريكي في إسرائيل. ولذلك، من المتوقع أن يكون تأثير هذه الخطوة المرتقبة على عمليات مطار بن غوريون محدوداً نسبياً.