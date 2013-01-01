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حارس مرمى الرأس الأخضر يصل إلى ملايين المتابعين عبر الإنترنت

الثلاثاء 16 يونيو 2026 11:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حارس مرمى الرأس الأخضر يصل إلى ملايين المتابعين عبر الإنترنت



واشنطن ـ وكالات

 يواصل حارس مرمى منتخب الرأس الأخضر، خوسيمار "فوزينيا" دياس، حصد اهتمام جماهيري واسع بعد تألقه اللافت أمام المنتخب الإسباني أمس. وكشف الحارس البالغ من العمر 40 عاماً، خلال مقابلة صحفية، أنه كسب مئات الآلاف من المتابعين الجدد على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ قفز عدد متابعيه على إنستغرام إلى 4.5 مليون متابع صباح اليوم، بعدما كان لا يتجاوز 50 ألفاً قبل المباراة.

قال في مقابلة بعد المباراة ، بعد أن كشف له المحاور عن هذه الإحصائية المفاجئة: "لقد عملت طوال حياتي لأعيش هذه اللحظة. لقد حلمت أجيال عديدة بشيء كهذا وفشلت في تحقيقه. نحن هنا لأننا كافحنا بكل قوتنا لتحقيق هذا، ونستحق أن نكون في كأس العالم هذه"

قال دياس في مقابلة: "بعد المباراة، بكيت. لقد نشأت مع أجدادي، وهم ليسوا هنا ليشهدوا هذا. لقد ضحوا بكل شيء من أجلي."

وأشار أيضاً: "لم تتمكن والدتي أيضاً من الحضور بسبب مشكلة في التأشيرة، فلم نتمكن من جمع المال اللازم لإتمام الإجراءات في الوقت المحدد. كنت أتمنى بشدة أن تكون هنا معي. أنا سعيد جداً من أجل جميع شعب الرأس الأخضر.

في 8 سبتمبر 2012، شارك دياز لأول مرة مع المنتخب الأول في مباراة فاز فيها فريقه على الكاميرون بنتيجة 2-0 ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2013. كما تم ضمه إلى تشكيلة المنتخب في نسخ 2013 و2015 و2021 و2023 من البطولة

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