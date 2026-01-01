وزير الخارجية الإيراني: البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة

طهران / وكالات /

أعلن وزير الخارجية عباس عراقجي اليوم أن وقف إطلاق النار في لبنان سيبدأ يوم الجمعة المقبل.

"البدء الرسمي لتنفيذ مذكرة التفاهم سيكون يوم الجمعة." مضيفا، أن أي هجوم إسرائيلي على لبنان أو احتلال أي جزء منه سيُعتبر انتهاكاً للاتفاق المبرم بين إيران والولايات المتحدة.

وقال إن الطرف الأول في مذكرة التفاهم هو إيران وإسرائيل والطرف الثاني هو إيران وحزب الله

وأضاف أن جولة جديدة من المحادثات بين البلدين ستبدأ بتوقيع مذكرة التفاهم في سويسرا.

وقال عراقجي: "نظراً لصعوبة التوصل إلى تفاهم، ونظراً لهجمات الولايات المتحدة وتل أبيب على إيران، قررنا تقسيم المفاوضات إلى مرحلتين.

في المرحلة الأولى، نوقشت قضايا إنهاء الحرب، ومضيق هرمز، والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، وإعادة الإعمار. بعد ذلك، ستستمر المفاوضات لمدة 60 يوما للتوصل إلى اتفاق نهائي، يُناقش فيه الملف النووي ورفع العقوبات".