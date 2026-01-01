قاآني: ما رأيتموه من حزب الله ليس سوى غيض من فيض وحماس ستعيد بناء نفسها قريبا..

طهران / وكالات /

صرح إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، للتلفزيون الرسمي بأن حماس ستعيد بناء نفسها قريباً، محذراً الولايات المتحدة وإسرائيل من أن الجماعات الموالية لإيران لا تزال تمتلك قدرات غير معلنة في أنحاء المنطقة.

وأضاف أن قوة حزب الله في لبنان لم تتضح بالكامل بعد، قائلاً: "لا أحد يستطيع الوقوف في وجه حزب الله، وكل ما رأيتموه منه ليس سوى غيض من فيض"، وذلك وفقاً لتقرير نشرته مجلة "إيران إنترناشونال".

وصف قاآني مضيق باب المندب بأنه أحد الأصول الاستراتيجية لما يُسمى "جبهة المقاومة".

وقال: "باب المندب أحد أهم أوراق جبهة المقاومة، وإذا لزم الأمر، فسيتم الكشف عن أوراق أخرى".

ووجه قاآني خطابًا إلى الولايات المتحدة وإسرائيل محذرًا: "لا تتدخلوا في شؤون جبهة المقاومة. أينما واجهتم المقاومة.