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هآرتس تكشف ظروف استشهاد الأسير عماد سرحان

الثلاثاء 16 يونيو 2026 10:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس تكشف ظروف استشهاد الأسير عماد سرحان



القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية أن الشهيد عماد سرحان، وهو اسير أمني من حيفا حُكم عليه بالسجن المؤبد، ميتا في زنزانته بسجن جلبوع يوم الأحد، استشهد نتيجة الإهمال الطبي.

عماد سرحان هو الاسير الأمني رقم 104 الذي يستشهد في سجن إسرائيلي منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول. ويُظهر ملفه الطبي، الذي حصلت عليه منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان، أنه كان يعاني من عدة أمراض مزمنة. وأبلغت مصلحة السجون عائلته بأنه توفي إثر سكتة قلبية.

ويُظهر ملفه الطبي أنه لم يخضع لفحص طبي منذ عامين ونصف.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أن الأسير عماد سرحان معتقل منذ 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2001، ومحكوم بالسجن المؤبد.

وأضافت الهيئة والنادي أن الأسير سرحان تعرّض خلال سنوات اعتقاله إلى عزل انفرادي متكرر، إلى جانب الإهمال الطبي، ما أدى إلى إصابته بأمراض مزمنة في القلب والشرايين والأوردة وارتفاع ضغط الدم.

وفي السنوات الأخيرة، تدهورت حالته الصحية بشكل كبير وأصبح يعتمد على كرسي متحرك، رغم استمرار احتجازه في ظروف قاسية.

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