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الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي ببيت لاهيا وزوارق الاحتلال تطلق نيرانها برفح

الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يواصل خروقاته .. قصف مدفعي ببيت لاهيا وزوارق الاحتلال تطلق نيرانها برفح



غزة / سما /

واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 250 في مختلف مناطق قطاع غزة .

 
وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال ال 24 ساعة الماضية إلى استشهاد خمسة من المواطنين بينهم طفلان وامراة وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.
 
واستشهد عصر الاثنين ممرض فلسطيني ونجله في غارة على حي الشيخ رضوان بمدينة غزة ما يرفع عدد الشهداء منذ الفجر إلى خمسة.
 
وقال شهود عيان ان طائرات الاحتلال استهدف الممرض محمد الهابيل ونجله موسى عشرة أعوام خلال تعبئة المياه فوق سطح منزلها في منطقة ابو إسكندر بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.
 
واعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن صالح خليفة في غارة استهدفت خيمة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
 
واصدر جيش الاحتلال بيانا اعلن فيه المسوولية عن اغتيال الهابيل وخليفة.
 
واستشهدت المواطنة نادية كمال عياش اثر استهداف بجانب سكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.
 
كما استشهد الطفل ريان بهاء أبو العجين واصيب والده اثر إطلاق قوات الاحتلال النار عليها واحتجازهما في منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.
وزعم جيش الاحتلال انه استهدف مقاتلين فلسطينيين حاولوا مهاجمة قواته.
 
واستهدفت مسيرات اسرائيلية سجن أصداء بخان يونس ثلاث مرات دون اصابات.
 
وصباح اليوم أطلقت الزوارق الحربية النار باتجاه شاطىء مدينة رفح.
 
وقصفت مدفعية إسرائيل بيت لاهيا شمال قطاع غزة فيما أطلقت الآليات الاسرائيلية النار شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

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