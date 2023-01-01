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"أطباء بلا حدود" تفصل 18 موظفا بتهم استغلال جنسي للاجئات سودانيات

الثلاثاء 16 يونيو 2026 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أطباء بلا حدود" تفصل 18 موظفا بتهم استغلال جنسي للاجئات سودانيات



القدس المحتلة/سما/

أعلنت منظمة “أطباء بلا حدود” عن فصل 18 موظفا بعد ثبوت تورطهم في “سلوك خطير” عقب تحقيقات داخلية مرتبطة باتهامات بالاستغلال والانتهاكات الجنسية بحق لاجئات سودانيات في شرق تشاد.

وأوضحت المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية أنها فتحت خلال الأشهر الماضية تحقيقات موسعة بشأن شبهات وصفت بالخطيرة تتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسي، وذلك بعد بلاغات قدمتها لاجئات سودانيات أواخر عام 2024 داخل مخيمات اللجوء في المنطقة.

وبينت النتائج الأولية للتحقيقات وجود عدد من حالات “سوء السلوك الجسيم”، مع إبداء المنظمة أسفها الشديد للأضرار التي لحقت بالضحايا، في حين لم يتمكن المحققون في بعض الادعاءات من التحقق الكامل بسبب صعوبة تحديد هوية بعض الأطراف المعنية.

وأكدت “أطباء بلا حدود” أنه عند ثبوت المخالفات تم اتخاذ إجراءات تأديبية فورية شملت فصل 18 موظفا ومنعهم من العمل مع المنظمة مستقبلا، مشيرة إلى أن المتورطين ينتمون إلى فئات مختلفة من العاملين والمتعاقدين والموردين.

وفي سياق متصل، شددت المنظمة على أن هذه الانتهاكات تتعارض مع قيمها ومعاييرها الإنسانية، مؤكدة أنها تعمل على تعزيز آليات الوقاية والرصد وتسهيل الإبلاغ الآمن عن أي تجاوزات داخل بيئات العمل والمخيمات.

ويأتي ذلك في ظل استمرار تداعيات الحرب في السودان منذ نيسان/أبريل 2023، والتي أدت إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى ونزوح أكثر من 12 مليون شخص، بينهم نحو مليون لجأوا إلى تشاد، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

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