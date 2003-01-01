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صحيفة بريطانية : توني بلير يتولى دورا أوسع في إدارة غزة

الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صحيفة بريطانية : توني بلير يتولى دورا أوسع في إدارة غزة



غزة / سما /

ذكرت صحيفة تلغراف أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير يستعد للاضطلاع بدور أكثر بروزا في إدارة الأزمة المستمرة في قطاع غزة، ضمن مجلس السلام الذي يقوده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ويشرف على إدارة شؤون القطاع وخطة إعادة إعماره.

وأكد مصدر مطلع رفيع المستوى لصحيفة تلغراف أن بلير سيضطلع بمسؤوليات إضافية في مجلس السلام، لكن من دون أي تغيير رسمي في منصبه.

ونقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مصادر أخرى قولها إن بلير سيشارك بشكل أكبر في قيادة الذراع التنفيذية للمجلس، مع تركيز خاص على تنسيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى جانب المساهمة في إدارة الفريق التنفيذي للمجلس، دون أن يطرأ تغيير رسمي على منصبه الحالي.

وكان بلير مرشحا في الأصل لقيادة خطة وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار في غزة، إلا أن اعتراضات من بعض الدول العربية على خلفية دوره في حرب العراق عام 2003 حالت دون تعيينه مبعوثا رئيسيا للخطة.

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