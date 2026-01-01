إعلام إسرائيلي: التعليمات صدرت للجيش بمنع إطلاق النار تجاه أي شخص في جنوب لبنان إلا بشرط واحد

القدس المحتلة / سما /

أفادت القناة "14" العبرية، بأن التعليمات صدرت لعناصر الجيش الإسرائيلي بمنع إطلاق النار تجاه أي شخص في جنوب لبنان إلا بشرط واحد.

وجاء في تقرير القناة: "التعليمات صدرت لقوات الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان: يُمنع إطلاق النار تجاه أي شخص إلا بعد وجود تهديد جدي قريب ومؤكد".

وأضاف التقرير: "اعتبارا من صباح اليوم تم منع الجنود في لبنان من تنفيذ إطلاق نار استباقي أو مبادر".

ومن جهة أخرى، أفاد موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أمريكي رفيع بأن انسحاب إسرائيل من لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وصرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى لموقع "أكسيوس" بأن "انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان ليس شرطا من شروط الاتفاق مع إيران، وأنه في حال شن حزب الله هجوما، فإن إسرائيل تحتفظ بحق الدفاع عن النفس والرد".

وذكر نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس بأن عوامل متعددة، من بينها رفض إسرائيل سحب قواتها من لبنان، قد يعقد تنفيذ الاتفاق الأمريكي الإيراني.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن لبنان جزء لا يتجزأ من الاتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة، مضيفا أن اسم لبنان ورد ⁠ثلاث مرات في مسودة مذكرة التفاهم.

وأعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران في وقت سابق عن التوصل لاتفاق سلام يهدف إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران ووقف العمليات العسكرية على عدة جبهات بما في ذلك لبنان.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن رفضه لسحب الجيش الإسرائيلي من لبنان، مؤكدا أنه سيظل في المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القوات الإسرائيلية ستبقى في مواقعها الحالية داخل لبنان.

المصدر: القناة "14" العبرية