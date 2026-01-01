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مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس ومستوطنون يقتحمون "قبر يوسف"

الثلاثاء 16 يونيو 2026 08:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مداهمات واعتقالات بالضفة والقدس ومستوطنون يقتحمون "قبر يوسف"



رام الله/سما/

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الثلاثاء، عمليات الاقتحام والمداهمة في عدد من مدن وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات وتفتيش منازل، بالتزامن مع اقتحام مستوطنين لمقام "قبر يوسف" شرق نابلس تحت حماية عسكرية مشددة، في ظل تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين وممتلكاتهم.

وفي محافظة جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة يعبد جنوب غربي المدينة، فيما شهدت محافظة طولكرم اقتحام بلدتي دير الغصون وصيدا، حيث اعتقلت الشاب يزن سائد بدران بعد مداهمة منزله في دير الغصون.

وامتدت الاقتحامات إلى محافظة نابلس، إذ داهمت قوات الاحتلال مخيم عسكر الجديد وقرية كفر قليل وشارع عمّان شرق المدينة، كما نفذت انتشارا عسكريا واسعا لتأمين اقتحام المستوطنين لمقام "قبر يوسف".

وفي الوقت ذاته، اعتدى مستوطنون مسلحون، بحماية جيش الاحتلال، على المواطنين عند أطراف بلدة قبلان جنوب شرق نابلس.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال حي الطيرة، إضافة إلى قرى كفر نعمة وشقبا وقبيا وبلدة نعلين غرب المحافظة، وبلدة بيرزيت وقرية برهام شمالها، دون الإبلاغ عن اعتقالات.

كما أفادت مصادر محلية بهبوط مروحية عسكرية في منطقة مرج الذهب بقرية المغير شمال شرق رام الله، بالتزامن مع انتشار قوات الاحتلال في المنطقة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير بلوط غرب سلفيت، ومدينة الدوحة في محافظة بيت لحم، إلى جانب منطقة المشروع في بلدة حزما شمال القدس المحتلة، دون تسجيل اعتقالات في تلك المناطق.

وتأتي هذه الاقتحامات في ظل تصاعد العمليات العسكرية والاعتداءات الاستيطانية في الضفة الغربية، حيث أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن قوات الاحتلال والمستوطنين نفذوا 1659 اعتداءً خلال شهر أيار/مايو الماضي، بينها 1261 عملية اقتحام ومداهمة أسفرت عن اعتقال 603 فلسطينيين، إضافة إلى هدم 355 منزلا ومنشأة، من بينها 35 منزلاً دُمّرت بالكامل.

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