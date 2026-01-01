الطقس: ارتفاع الحرارة يسبق انخفاضا طفيفا الخميس

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، ايوم الثلاثاء، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو أربع درجات مئوية.

ويسود طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية، وحار في بقية المناطق، فيما تشتد الأجواء حرارة خلال ساعات النهار في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية، بينما يبقى لطيفا مع حرارة مرتفعة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس صيفي حار خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون حاراً بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا في مختلف المناطق الجبلية، ولطيفا إلى منعش بدرجة أقل في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

من المتوقع أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الخميس، مع استمرار الأجواء حارة نسبيا في المناطق الجبلية، وحارة في بقية المناطق.

وتبقى الأجواء نهارا صيفية ولطيفة في المرتفعات الجبلية العالية والمتوسطة، فيما يسود طقس حار نسبيا في المناطق السهلية والساحلية، ويكون حارا في الأغوار.

وخلال ساعات الليل، تنخفض درجات الحرارة ليصبح الطقس لطيفا إلى بارد نسبيا ومنعشا، خاصة في المناطق الجبلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.