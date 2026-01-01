خمسة شهداء منذ الفجر في قطاع غزة بينهم ممرض ونجله في حي الشيخ رضوان

غزة/سما/

ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ فجر اليوم الاثنين إلى خمسة، عقب استشهاد ممرض ونجله في غارة إسرائيلية استهدفت حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وقال شهود عيان إن طائرات الاحتلال استهدفت الممرض محمد الهابيل ونجله موسى (10 أعوام) أثناء تعبئتهما المياه فوق سطح منزلهما في منطقة أبو إسكندر بحي الشيخ رضوان، ما أدى إلى استشهادهما.

وفي وسط القطاع، استشهدت المواطنة نادية كمال عياش جراء استهداف إسرائيلي قرب منزلها في بلدة الزوايدة.

كما وصل، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين إلى مستشفى شهداء الأقصى، برفقة والده المصاب، بعد ساعات من إطلاق قوات الاحتلال النار عليهما واحتجازهما في منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح.

وزعم جيش الاحتلال أنه استهدف "مقاتلين فلسطينيين" حاولوا مهاجمة قواته في المنطقة.

وفي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن صالح خليفة في غارة إسرائيلية استهدفت خيمة تؤوي نازحين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء الذين ارتقوا في قطاع غزة منذ فجر اليوم إلى خمسة شهداء، في ظل تواصل الغارات الإسرائيلية على مناطق متفرقة من القطاع.