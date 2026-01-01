أول ناقلة غاز تعبر هرمز بعد الاتفاق الأميركي الإيراني

القدس المحتلة / سما /

أظهرت بيانات لتتبع السفن أن ناقلة غاز طبيعي مسال مستأجرة من قبل شركة "بترونت" الهندية عبرت مضيق هرمز اليوم الاثنين متجهة شرقا، وذلك بعد توصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق سلام.

ووفقا لبيانات تتبع السفن، فإن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "ديشا" تحمل شحنة من رأس لفان بقطر ومستأجرة من قبل شركة "بترونيت" الهندية.

وأظهرت بيانات من شركتي "كبلر" و"مجموعة بورصات لندن" أنه جرى تحميل الناقلة بشحنتها من ميناء رأس لفان القطري يومي 1 و2 مارس، وظلت غرب المضيق منذ ذلك الحين.

وبينما لم تشر بيانات تتبع السفن إلى وجهة الناقلة، فإن مصدرا مطلعا ذكر أنه سيتم تسليمها لمحطة "داهيج" في الهند.

ولم ترد شركة بترونت على الفور على طلب رويترز للتعليق.

وبعبور هذه الناقلة، فإنها تصبح من أوائل السفن التجارية الرئيسية التي تعبر الممر البحري بعد الإعلان عن الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحسب المعلومات المتداولة، واصلت الناقلة رحلتها عبر المسار الملاحي المحدد داخل المضيق، في مؤشر على عودة الحركة التجارية تدريجيا إلى أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

ويأتي عبور الناقلة بالتزامن مع بدء تنفيذ التفاهمات التي شملت إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة التجارية، بعد فترة من التوترات العسكرية التي أثارت مخاوف واسعة بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

ويراقب المتعاملون في أسواق النفط والشحن البحري حركة السفن في المضيق عن كثب، باعتبارها مؤشرا مبكرا على مدى استقرار الأوضاع ونجاح الترتيبات الجديدة الخاصة بحرية الملاحة.

ويعد مضيق هرمز أحد أكثر الممرات الاستراتيجية أهمية في العالم، إذ يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز المتجهة إلى الأسواق العالمية.