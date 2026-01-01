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ترامب: نتنياهو صعب للغاية وإيران النووية كانت ستبيدهم خلال ساعتين

الإثنين 15 يونيو 2026 10:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب: نتنياهو صعب للغاية وإيران النووية كانت ستبيدهم خلال ساعتين



القدس المحتلة / سما /

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن إدارته أنقذت "إسرائيل"، من الإبادة النووية، رغم اعتراضات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على الاتفاق مع إيران.

 
وأضاف ترامب عن نتنياهو: "إنه رجل صعب للغاية، وبصراحة ينبغي أن يكون ممتنا لنا لما قمنا به، لأنه لو امتلكت إيران سلاحا نوويا، لما بقيت إسرائيل موجودة لأكثر من ساعتين".

وأشاد الرئيس الأمريكي بنظيريه الصيني شي جين بينغ والروسي فلاديمير بوتين لدورهما في المساعدة على التوصل إلى التسوية، في حين وجه انتقادات حادة إلى نتنياهو، متهما إياه بتنفيذ هجمات كادت أن تعرقل الاتفاق النهائي.

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