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اقتحامات واعتقالات بالضفة وتحويل منازل لثكنات عسكرية

الإثنين 15 يونيو 2026 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اقتحامات واعتقالات بالضفة وتحويل منازل لثكنات عسكرية



رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الإثنين، حملة مداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق.

كما نفذت القوات عمليات اقتحام لعدد من المنازل، واعتقلت عددا من الفلسطينيين، واقتادتهم للتحقيق لدى أجهزة استخباراتها، على ما افاد نادي الأسير الفلسطيني.

وشملت الحملة أيضا تفتيش منازل سكنية والعبث بمحتوياتها، واحتجاز سكانها لفترات، مع إخضاع بعضهم لتحقيقات ميدانية خلال الاقتحامات التي استمرت لساعات.

في بيت لحم، اعتقلت القوات خمسة مواطنين بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، حيث شملت الاعتقالات الشقيقين عبد الله وأحمد عطا الهريمي من منطقة واد شاهين، إضافة إلى صلاح خالد الهريمي من منطقة أبو نجيم شرق المدينة، إلى جانب طلب سامي طلب طقاطقة ويوسف رائد طقاطقة من بلدة بيت فجار.

وفي نابلس، اعتقل أربعة مواطنين عقب اقتحام أحياء المدينة، حيث داهمت القوات شارع فطاير وعددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت مؤمن سلامة وسامر سلامة، كما اقتحمت مخيم العين غرب المدينة واعتقلت الشقيقين عميد ومحمد إياد حمدي بعد مداهمة منزلهما.

وفي رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال منازل في قرية بدرس غرب المدينة، وحولت بعض المباني إلى نقاط عسكرية مؤقتة خلال العملية.

أما في الخليل، فقد شهدت المدينة وبلدة دورا وبيت عوا اقتحامات متفرقة، أسفرت عن اعتقال الأستاذ يونس رجوب والشاب إبراهيم يوسف الصوص خلال مداهمة دورا، فيما اعتقل الشاب مجد أيمن عبيد بعد اقتحام منطقة وادي الزرير وتفتيش عدة منازل قبل انسحاب القوات.

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