الاحتلال يواصل خروقاته .. عشرة شهداء خلال 24 ساعة بينهم طفل وسيدة

غزة / سما /

يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه 249 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية إلى استشهاد عشرة من المواطنين وإصابة عدد آخر بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واستشهدت المواطنة نادية كمال عياش اثر استهداف بجانب سكنها في بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

ووصل في ساعة متأخرة من الليل الماضي جثمان الطفل ريان بهاء أبو العجين ووالده المصاب إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد ساعات من إطلاق قوات الاحتلال النار عليها واحتجازهما في منطقة وادي السلقا جنوب شرقي دير البلح وسط قطاع غزة.

وزعم جيش الاحتلال انه استهدف مقاتلين فلسطينيين حاولوا مهاجمة قواته.

وعثر مواطنون على رفات شهيد فلسطيني بمحيط المشفى التركي جنوب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن خليل المصري اثر إصابته برصاص الرافعات الاسرائيلية بشارع الثورة غرب مدينة غزة وهو الثاني خلال الـ24 الذي يستشهد بذات الطريقة حيث استشهد المواطن محمد أبو حصيرة 29 عاما متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء إطلاق نار من مسيرات اسرائيل في مخيم اليرموك غرب مدينة غزة.

كما استشهد اربعة مواطنين واصيب خمسة في غارة اسرائيلية بعد ظهر الاحد بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصواريخها ورشة لتصليح الأجهزة الكهربائية بشكل مباشر.

وقالت مصادر طبية ان الشهداء هم: شادي حسني ابوسالم، شادي خميس الزين، هاني سويلم ومحمد معين سويلم.

وفي وقت سابق أعلنت مصادر طبية استشهاد المواطن زكي محمد القرا (30 عامًا) إثر طلق ناري على دوار بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي.

كما استشهد الطفل أمير عماد البشيتي (13 عاماً) متأثراً بإصابته بطلق ناري طائش من اليات الاحتلال في منطقة الرقبة، في منطقة بطن السمين جنوب خان يونس.