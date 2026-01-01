بعد انفجار ترامب غضبا في وجه نتنياهو.. بن غفير يتحدى ويوجه رسالة لسيده ورئيسه

القدس المحتلة / سما /

خاطب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في منشور لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يحثه على التحلي بالشجاعة والقوة".

وكتب بن غفير عبر حسابه على منصة "إكس": "سيدي رئيس الوزراء كن قويا وشجاعا، لا تخف ولا تتراجع".

جاء ذلك بعد أن ذكرت "القناة 12" العبرية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في تصريحات للقناة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بطريقة لم يسبق لأي زعيم أن تحدث بذلك عنه علنا من قبل.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للقناة العبرية إنه نقل رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مفادها بأنه غير راض إطلاقا عن الهجوم الذي نفذته إسرائيل في بيروت.

وصرح ترامب: "لماذا قام بيبي بهذا الهجوم؟.. حزب الله أطلق النار وأصاب منطقة في وسط اللاشيء.. لم يصب أحدا بأذى.. ثم كان عليه أن ينفذ هذا الهجوم اللعين وفوق ذلك في بيروت.. لقد أغضبني ذلك جدا".

وأضاف: "اتصلوا بي وقالوا سيدي إسرائيل تهاجم بيروت وذلك قبل ساعة من الموعد الذي كان من المفترض أن نوقع فيه الاتفاق.. لم أصدق أن هذا يحدث.. هذا أمر سيئ جدا".

وتابع قائلا: "ليس لدى بيبي أي قدر من حسن التقدير في اتخاذ القرار.. لقد أوصلت له هذه الرسالة بوضوح هو أنني غير راض إطلاقا".

وتأتي تصريحات ترامب عقب تنفيذ الجيش الإسرائيلي صباح الأحد ضربة جوية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت ردا على إطلاق حزب الله مسيرات على شمال إسرائيل في وقت سابق اليوم، وتوعد إيران برد مزلزل.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الهجوم على الضاحية استهدف مسؤولا في وحدة الارتباط والتنسيق بحزب الله.