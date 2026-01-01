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القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أنها “أذلّت” الولايات المتحدة وإسرائيل وحققت “انتصارات كبيرة”.. والمفاوضات قد تُعقد في غضون 60 يوما

الإثنين 15 يونيو 2026 07:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أنها “أذلّت” الولايات المتحدة وإسرائيل وحققت “انتصارات كبيرة”.. والمفاوضات قد تُعقد في غضون 60 يوما



طهران/وكالات/

اعتبرت القوات المسلحة الإيرانية أنها “أذلت” الولايات المتحدة وإسرائيل في حربهما ضد الجمهورية الإسلامية، وذلك عقب الإعلان عن ابرام اتفاق بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب.
وقال المتحدث المتحدث باسم مقر خاتم الانبياء المركزي للقيادة العسكرية الايرانية، إن “شعبنا وقواته المسلحة وجبهة المقاومة فرضوا بفضل الله على الأعداء الأميركيين والصهاينة الأذلاء القبول بالهزيمة والاستسلام. الأعداء لم يعد أمامهم سوى الإقرار بالهزيمة والخضوع أمام الشعب الإيراني”.
كما اعتبر نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الاثنين، أن بلاده “حققت انتصارات كبيرة” في الحرب ضد الولايات المتحدة، مع إعلان الجانبين عن توصلهما إلى اتفاق سلام ينهي العمليات العسكرية بينهما على الفور.
وقال غريب آبادي للتلفزيون الإيراني الرسمي “العدو الذي هاجم لتحقيق أهدافه الشريرة هُزم في جميع أهدافه، وحققت الجمهورية الإسلامية الإيرانية انتصارات كبيرة في الحرب”.

واشار آبادي في حديث للتلفزيون الرسمي إلى أن “المفاوضات ستنطلق خلال مهلة 60 يوما بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي”، لكنه لاحظ أن “الحذر ما زال قائما” تجاه الولايات المتحدة.
وقال غريب آبادي في تصريح إعلامي: “يوم الجمعة سيتم توقيع اتفاقية رسمية، وسيعقد رئيسا الوفدين محادثات لتحديد الترتيبات المستقبلية للمحادثات”.
وأضاف: “سيتم التحقق من التزامات الجانب الأمريكي بشأن إنهاء الحرب ورفع الحصار والإفراج عن الأصول الإيرانية”.
وختم قائلا: “بدء محادثات الـ60 يوما مشروط بتنفيذ الولايات المتحدة لهذه الالتزامات”.
وأعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: “أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة”.
وأفاد ترامب في تدوينة على منصة “تروث سوشيال”: “تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!”.
كما وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، كما شكر قيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.

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