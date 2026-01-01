  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الطقس: أجواء حارة تدريجياً حتى الأربعاء وانخفاض على الحرارة الخميس

الإثنين 15 يونيو 2026 07:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء حارة تدريجياً حتى الأربعاء وانخفاض على الحرارة الخميس



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، يوم غد الاثنين، صافياً بوجه عام ومعتدلاً في المناطق الجبلية وحاراً نسبياً في بقية المناطق، دون تغير يذكر على درجات الحرارة.

وفي ساعات المساء الليل: يكون الجو غائما جزئيا بوجه عام بارداً نسبياً في المناطق الجبلية لطيفاً في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعاً يوم غد الثلاثاء، حيث يكون الجو حاراً نسبياً في المناطق الجبلية وحاراً في بقية المناطق، فيما يطرأ ارتفاع إضافي يوم الأربعاء ليصبح الجو حاراً في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق.

وأضافت أن درجات الحرارة ستنخفض يوم الخميس المقبل، مع بقاء الأجواء حارة نسبياً في المناطق الجبلية وحارة في بقية المناطق.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الذروة بين الساعة الحادية عشرة صباحاً والرابعة عصراً، كما دعت إلى تجنب إشعال النيران في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

الأكثر قراءة اليوم

معاريف: نتنياهو يفكر في الاعتزال لأول مرة.. وهذا هو المنصب الذي يضع عينه عليه لليوم التالي

ضغوط داخلية تدفع حكومة حزب العمال البريطانية نحو تحول جذري في ملف فلسطين

حماس تسلم رد الفصائل الفلسطينية على ورقة مجلس السلام ..

صحفي أمريكي يكشف ما جرى خلف الكواليس : "إيران تعاملت مع ترامب "كمريض نفسي"

مقر خاتم الأنبياء يتوعد بالرد ..إسرائيل تشن غارات على ضاحية بيروت الجنوبية

ملمحاً إلى نية اسرائيل تخريب الاتفاق مع ايران ..ترمب: الهجوم على بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث

عبارة ترحيب بالعبرية في مطار نواكشوط تثير موجة غضب واسعة في موريتانيا

الأخبار الرئيسية

القوات المسلحة الإيرانية تعتبر أنها “أذلّت” الولايات المتحدة وإسرائيل وحققت “انتصارات كبيرة”.. والمفاوضات قد تُعقد في غضون 60 يوما

IMG_5193

التلفزيون الإيراني يعلن رسميا التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة (فيديو)] إيران والولايات المتحدة

هنأ العالم بالتوصل لاتفاق مع الجمهورية الإسلامية ..ترامب يعلن فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري عن إيران

باكستان تعلن مراسم توقيع الاتفاق بين أمريكا وإيران في سويسرا يوم الجمعة

ملمحاً إلى نية اسرائيل تخريب الاتفاق مع ايران ..ترمب: الهجوم على بيروت صباح اليوم ما كان ينبغي أن يحدث