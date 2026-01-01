التلفزيون الإيراني يعلن رسميا التوصل لاتفاق مع الولايات المتحدة (فيديو)] إيران والولايات المتحدة

وكالات/سما/

أعلن التلفزيون الإيراني فجر الاثنين رسميا التوصل لاتفاق سلام مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال التلفزيون الإيراني إن الولايات المتحدة اضطرت إلى القبول بإنهاء الحرب.

وأكد أنه بفضل الاقتدار والثبات ومقاومة القوات المسلحة والشعب، اضطرت واشنطن إلى القبول بإنهاء الحرب.

وفي السياق، قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي إن نص مذكرة تفاهم إسلام آباد أصبح نهائيا سيتم التوقيع عليه في جنيف يوم الجمعة.

وأضاف كاظم غريب آبادي "خضنا محادثات طويلة مع باكستان وقطر بشأن مذكرة التفاهم خلال الأيام الماضية".

وتابع نائب وزير الخارجية الإيراني قائلا: "خضنا اليوم ساعات طويلة مع الوفد القطري في طهران لبحث موضوع مذكرة التفاهم وملاحظاتنا عليها".

وذكر مساعد وزير الخارجية أنه وبموجب المذكرة وبعد التوقيع الرسمي تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار البحري.

وأكد أنه بدءا من هذه الليلة سيبدأ إنهاء الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران.

وأردف قائلا: "نعلن اعتبارا من الليلة عن الوقف الفوري والدائم للحرب والعمليات العسكرية على مختلف الجبهات بما في ذلك جبهة لبنان".

ولفت إلى أن مذكرة التفاهم لم تكن نتيجة للدبلوماسية وحدها، بل أيضا نتيجة للإنجازات العسكرية وصمود الشعب.

وأوضح نائب وزير الخارجية أن طهران ستنشر بنود مذكرة التفاهم مع أمريكا بعد التوقيع الرسمي عليها، مشيرا إلى أن إيران لديها برامج خاصة لمراقبة تنفيذ أمريكا لتعهداتها في مذكرة التفاهم.

وجدد التأكيد على أن جميع المواقف الأساسية والمهمة لإيران قد أدرجت في مسودة مذكرة التفاهم.

وشدد غريب آبادي على أن الدخول في مفاوضات مدتها 60 يوما، مشروط بتنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها.

بموجب المذكرة وبعد التوقيع الرسمي تتعهد الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في كل الجبهات ورفع الحصار البحري.

رفع الحصار البحري الأمريكي عن إيران سيبدأ ليلة الاثنين الموافق 15 يونيو.

التزامات إيران لا تقارن بإنجازاتنا.

سينشر نص مذكرة التفاهم قريبا وسيتمكن الناس من الاطلاع على إنجازات إيران والتزاماتها.

لم نوافق على مذكرة التفاهم إلا بعد تضمين بنودنا ومطالبنا الأخيرة في نصها.

انتهت المفاوضات قبل ساعة فقط.

القوات المسلحة الإيرانية ستكون جاهزة دائما للرد.

سيستمر وجود الوسطاء في المفاوضات المستقبلية.

مذكرة التفاهم هذه لا تعني الثقة بالعدو وقد كتبت بحذر شديد.

سنراقب تحركات الولايات المتحدة بعد توقيع الاتفاق.

سيتم رفع جميع العقوبات في حال التوصل إلى اتفاق نهائي.

القضية الثانية التي ستُناقش خلال فترة الستين يوما هي القضية النووية.

ستناقش خلال هذه الفترة قضية إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وسيتم وضع آلية تنفيذها.

من القضايا الأخرى التي سيتم بحثها تحديد آلية تنفيذية لمراقبة التنفيذ السليم لالتزامات الأطراف.

أدرجنا في مذكرة التفاهم جميع مواقفنا الأساسية والمهمة وسيتم نشر النص الكامل للمذكرة بعد التوقيع الرسمي عليها.

قواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على الصهاينة.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة وإيران توصلتا إلى اتفاق سلام.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: "أفوض بشكل كامل فتح مضيق هرمز دون رسوم مرور والرفع الفوري للحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة".

وأفاد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال": "تم إبرام الاتفاق مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. تهانينا للجميع!".

وأضاف "أُصرّح بموجب هذا بفتح مضيق هرمز دون رسوم مرور، وأُصرح في الوقت نفسه بالرفع الفوري للحصار البحري الأمريكي".

واختتم ترامب تدوينته قائلا: "سفن العالم، شغلوا محركاتكم.. فليتدفق النفط!".

من جهته، أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على وقف فوري ونهائي لإطلاق النار على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني: "يسرنا الإعلان عن التوصل إلى اتفاق سلام بين أمريكا وإيران عقب محادثات مكثفة".

وأضاف شهباز شريف أن واسنطن وطهران أعلنا الوقف الفوري والدائم للعمليات على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أن مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم الجمعة 19 يونيو في سويسرا.

وصرح بأنه ومع دخول الاتفاق حيز التنفيذ سيعمل الوسطاء على تسهيل سلسلة من الاجتماعات هذا الأسبوع.

ووجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر للولايات المتحدة وإيران على التزامهما بإيجاد حل دبلوماسي للنزاع، كما شكر قيادة دولة قطر على دعمها في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، والسعودية وتركيا على مساهماتهما في التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران.