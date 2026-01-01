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آليات إسرائيلية تهدم منازل ومبانٍ في برطعة الشرقية

الأحد 14 يونيو 2026 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
آليات إسرائيلية تهدم منازل ومبانٍ في برطعة الشرقية



رام الله/سما/

اقتحمت آليات الهدم الإسرائيلية، اليوم الأحد، برطعة الشرقية غرب مدينة جنين في الضفة الغربية، وشرعت بهدم منازل ومبانٍ ومخازن تجارية في منطقة خور الضبعة داخل القرية.

وجاءت عمليات الهدم عقب صدور قرار عن المحكمة الإسرائيلية يقضي بهدم تلك المنشآت بحجة البناء دون ترخيص.

وترافقت آليات الهدم مع قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي ووحدات خاصة و"حرس الحدود"، فيما أُغلقت جميع المداخل المؤدية إلى منطقة خور الضبعة.

وتشهد المنطقة عمليات هدم متواصلة منذ عدة أشهر، ويُعد هذا الهدم الثاني خلال أسبوع.

وكانت الآليات الإسرائيلية قد هدمت، يوم الإثنين الماضي، ثمانية منازل ومبانٍ في المنطقة ذاتها بقرية برطعة.

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