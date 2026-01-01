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إنذار إسرائيلي إلى 29 بلدة جنوب لبنان بوجوب الاخلاء

الأحد 14 يونيو 2026 11:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إنذار إسرائيلي إلى 29 بلدة جنوب لبنان بوجوب الاخلاء



القدس المحتلة / سما /

وجه الجيش الاسرائيلي انذارا إلى 13 بلدة جنوب لبنان، بوجوب الاخلاء، صباح اليوم.

وكتب المتحدث بإسم الجيش الاسرائيلي "افيخاي ادرعي"، عبر حسابه على "أكس": "انذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: الزرارية، كفر بدا، الخرايب، أنصار (النبطية)، ارزي، بريقع، مزرعة بصافور (النبطية)، مزرعة اليهودية، مزرعة الواسطة، مزرعة جمجم، مزرعة كوثرية الرز،ىمطرية الشومر، كفر صير.. حرصًا على سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فوراً والانتقال الى شمال نهر الزهراني

كما توجه بانذار عاجل الى سكان لبنان المتواجدين في البلدات والقرى التالية: "اركي, بنعفول, جباع, جرنايا, حومين التحتا, حومين الفوقا, كفر بيت, كفر ملكي, كفر فيلا, كفر شلال, عين بوسوار, عزة (النبطية), عين قانا, عرب الجل, صربا (النبطية), رومین".

وقال:" كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله ومنشآته ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر".

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