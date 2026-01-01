وفد قطري يصل طهران في إطار جهود إبرام اتفاق إنهاء حرب إيران

طهران/وكالات/

أفادت وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية الرسمية بوصول وفد قطري إلى طهران "في إطار الجهود الرامية إلى دفع المفاوضات بين طهران وواشنطن قدماً، واستكمالاً للمباحثات التي جرت الأسبوع الماضي".

وقال مصدر مطلع ​لرويترز إن مفاوضين ‌قطريين توجهوا إلى طهران صباح اليوم ​الأحد في ​إطار الجهود الرامية ⁠إلى وضع اللمسات ​الأخيرة على ​اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان وفد قطري قد غادر طهران قبل أيام بعد محادثات مطولة استمرت عدة ساعات.

وتوقع ⁠قادة الولايات ​المتحدة ​وباكستان توقيع اتفاق ‌إطاري الأحد، لإنهاء ​الحرب التي ⁠اندلعت قبل ​أكثر ⁠من ‌ثلاثة أشهر.