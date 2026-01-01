  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

تصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية: غارات إسرائيلية وهجمات لحزب الله

الأحد 14 يونيو 2026 10:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تصعيد متواصل على الجبهة اللبنانية: غارات إسرائيلية وهجمات لحزب الله



القدس المحتلة / سما /

تواصلت المواجهات العسكرية على الجبهة اللبنانية، مع تبادل القصف بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، في وقت وسعت فيه إسرائيل غاراتها الجوية والمدفعية على مناطق عدة في جنوب وشرق لبنان، بالتزامن مع استمرار الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة القادمة من الأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات لجنود وآليات الجيش الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت، كما قصف للمرة الثالثة الأطراف الجنوبية لبلدة مجدل زون، مؤكداً استمرار عملياته ضد القوات الإسرائيلية.

في المقابل، كثف الجيش الإسرائيلي غاراته على عدد من البلدات الجنوبية، مستهدفا صير الغربية وشوكين وأطراف النبطية الفوقا وكفرتبنيت والمنطقة الواقعة بين كفرصير والقصيبة، إلى جانب قصف مدفعي طال أطراف بلدتي السماعية ودير قانون رأس العين في قضاء صور. كما وجه إنذارات لسكان مدينة النبطية وعدد من البلدات في قضائي النبطية وجزين بضرورة إخلائها.

وعلى الجبهة الداخلية، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد طائرتين مسيرتين اخترقتا الأجواء في منطقة الجليل الغربي وسقطتا داخل الأراضي الإسرائيلية من دون تسجيل إصابات، فيما أفادت إذاعة الجيش بسقوط أربع طائرات مسيرة داخل إسرائيل خلال اليومين الماضيين. كما دوت صافرات الإنذار في مستوطنة رأس الناقورة ومناطق أخرى في الجليل الغربي إثر رصد مسيرة قادمة من لبنان.

ويأتي هذا التصعيد في وقت أفادت فيه هيئة البث الإسرائيلية بأن الجيش يستعد لاحتمال وقف العمليات البرية في لبنان، في إطار التفاهمات التي يجري العمل على بلورتها بين واشنطن وطهران، فيما شددت نقلا عن مصادر مطلعة أن قوات الاحتلال لن تنسحب من المنطقة التي باتت تسيطر عليها في الجنوب اللبناني.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير عبري يروج لوطن بديل لسكان غزة على حدود مصر والسودان

يديعوت أحرونوت : أردوغان وجّه ضربة قاضية لممر "بايدن" وأعاد إحياء سكة حديد الحجاز مع السعودية

آيزنكوت يهاجم نتنياهو وبن غفير: فاشيان وفاشلان

جيش الاحتلال يغتال مواطناً في البريج وسط قطاع غزة

رويترز: ترامب يخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة مصر وفرنسا والهند دون مشاركة نتنياهو

"نيويورك تايمز": تراجع نفوذ "إيباك" وانقسام غير مسبوق داخل الحزب الديمقراطي

إعلام عبري: المذكرة الأميركية-الإيرانية ضربة قاسية جدًا لـ إسرائيل وحالة قلق كبيرة بين الأوساط السياسية والعسكرية

الأخبار الرئيسية

ضغوط داخلية تدفع حكومة حزب العمال البريطانية نحو تحول جذري في ملف فلسطين

الجوع يتفاقم في غزة .. والتكايا عاجزة أمام حاجة النازحين

استشهاد طفل في خانيونس و نسف منازل بغزة وجباليا

إعلام عبري: المذكرة الأميركية-الإيرانية ضربة قاسية جدًا لـ إسرائيل وحالة قلق كبيرة بين الأوساط السياسية والعسكرية

hq720

يديعوت أحرونوت : أردوغان وجّه ضربة قاضية لممر "بايدن" وأعاد إحياء سكة حديد الحجاز مع السعودية