مداهمات واعتقالات في الضفة والقدس

رام الله/سما/

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الأحد، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، تخللتها مواجهات في بعض المواقع أسفرت عن إصابات وحالات اختناق، إلى جانب تنفيذ سلسلة من الاعتقالات بحق عدد من الفلسطينيين.

وخلال الاقتحامات، داهمت قوات الاحتلال عشرات المنازل وفتشتها وعاثت بمحتوياتها، كما أخضعت سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، وسط انتشار عسكري مكثف في المدن والبلدات المستهدفة.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال عارف سلامة وأربعة من أبنائه من ضاحية السلام في بلدة عناتا، كما اعتقلت زين نبيل سلامة وآدم سلامة خلال حملة دهم وتفتيش واسعة في المنطقة.

وفي محافظة جنين، أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتلال اعتقلت سيدة ونجلها خلال اقتحام حي الألمانية، كما داهمت قرية سيريس جنوب المدينة. وفي أريحا، اعتقلت الأسير المحرر لؤي النجار عقب اقتحام منزله في مخيم عقبة جبر.

وفي محافظة رام الله، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال المدينة، واعتقلت الشاب حمادة شراكة بعد مداهمة أحد المنازل، كما نفذت اقتحاما لقرية دير أبو مشعل شمال غرب المحافظة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وأطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز بكثافة، بالتزامن مع تنفيذ عمليات دهم واسعة للمنازل.

وشملت الاقتحامات أيضاً بلدة الزاوية غرب سلفيت، وبلدة قريوت جنوب شرق نابلس، وقرية تياسير شرق طوباس، فيما أطلقت الرصاص الحي وقنابل الصوت خلال اقتحام قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام متزامنة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، وسط تعزيزات عسكرية ومداهمات للمنازل وحملات اعتقال متواصلة.