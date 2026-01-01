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استشهاد طفل في خانيونس و نسف منازل بغزة وجباليا

الأحد 14 يونيو 2026 08:31 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استشهاد طفل في خانيونس و نسف منازل بغزة وجباليا



غزة / سما /

استشهد الطفل الفلسطيني أمير عماد البشيتي، البالغ من العمر 13 عاماً، جراء إطلاق نار من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من ليل السبت.

ووقعت الجريمة في منطقة بطن السمين الواقعة جنوبي مدينة خانيونس، لتضاف إلى سلسلة الاستهدافات المباشرة للمدنيين في المناطق الجنوبية من قطاع غزة.

وتزامن ارتقاء الطفل البشيتي مع استشهاد ثلاثة مواطنين آخرين، من بينهم عامل نظافة، إثر غارات وقصف مدفعي استهدف تجمعاً للأهالي في خانيونس ومكباً للنفايات بالقرب من مخيم البريج وسط القطاع. وكان جيش الاحتلال قد اعترف رسمياً بقتل 20 فلسطينياً خلال الأسبوع المنصرم، مدعياً انتمائهم لفصائل المقاومة الفلسطينية.

وفجر اليوم نفذ جيش الاحتلال عمليات نسف جديدة شرق مدينة غزة وبجباليا شمال قطاع غزة.

وفتحت زوارق الاحتلال النار صباح اليوم تجاه قوارب الصيادين بغزة وخان يونس.

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