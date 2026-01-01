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مستعمرون يحرقون أراضي ومركبات ويعتدون على منازل في جيت شرق قلقيلية

الأحد 14 يونيو 2026 08:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستعمرون يحرقون أراضي ومركبات ويعتدون على منازل في جيت شرق قلقيلية



قلقيلية/سما/

أحرق مستعمرون، مساء امس السبت، أراضي وأربع مركبات، وألحقوا أضرارًا بعدد من المنازل، في قرية جيت شرق قلقيلية.

وقالت مصادر محلية لـ”وفا”، إن مجموعات من المستعمرين أضرمت النار في أراضٍ زراعية تعود لأكثر من 4-5 عائلات من القرية، ما أدى إلى احتراق نحو 4-5 دونمات، قبل أن تتمكن طواقم الدفاع المدني برفقة شبان القرية من السيطرة على الحرائق وإخمادها.

وأضافت المصادر، أن المستعمرين أحرقوا أربع مركبات، بينها مركبتان تعودان لمواطنين كانوا في زيارة لأهالي القرية، ما تسبب بأضرار مادية كبيرة فيها.

كما ألقى المستعمرون زجاجات حارقة باتجاه عدد من المنازل في القرية، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية طفيفة في ثلاثة منازل.

وتعود جميع هذه الممتلكات لعائلات السدة ويامين وأبو بكر في القرية.

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