الطقس: أجواء صيفية مستقرة والحرارة تشتد منتصف الأسبوع

رام الله/سما/

يتوقع الراصد الجوي أن يكون الجو، اليوم الأحد، صافيا بوجه عام، وصيفي الطابع، ومعتدلا في المناطق الجبلية، فيما يكون حاراً نسبياً إلى حار في المناطق السهلية والساحلية، مع عدم حدوث تغير يذكر على درجات الحرارة.

وخلال ساعات النهار يستمر الطقس معتدلا في المرتفعات، بينما تبقى الأجواء أكثر حرارة في المناطق السهلية والساحلية.

أما ليلا، فيتحول الطقس إلى لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الإثنين، يتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام، مع بقاء درجات الحرارة حول معدلها السنوي العام لمثل هذا الوقت من السنة، ودون أي تغير يذكر.

ويسود طقس صيفي الطابع، معتدل في المناطق الجبلية، بينما يكون حارا نسبيا إلى حار في المناطق السهلية والساحلية.

وخلال ساعات النهار تستمر الأجواء معتدلة في المرتفعات، في حين تبقى أكثر حرارة في المناطق المنخفضة والساحلية، أما ليلا فيسود طقس لطيف ومنعش في مختلف المناطق الجبلية والسهلية والساحلية.

الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الثلاثاء، فيتوقع أن يكون الجو صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بنحو أربع درجات مئوية.

ويسود طقس حار نسبيا في المناطق الجبلية، وحار في بقية المناطق، فيما تشتد الأجواء حرارة خلال ساعات النهار في المناطق السهلية والساحلية.

أما خلال ساعات الليل، فيكون الطقس منعشا في المناطق الجبلية، بينما يبقى لطيفا مع حرارة مرتفعة نسبياً في المناطق السهلية والساحلية.

الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وفي يوم الأربعاء، فلا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتبقى أعلى من معدلاتها السنوية العامة.

ويسود طقس صيفي حار خلال ساعات النهار في المناطق الجبلية والمرتفعات، بينما يكون حاراً بشكل كبير في المناطق السهلية والساحلية، وشديد الحرارة في الأغوار.

أما خلال ساعات الليل، فيصبح الجو منعشا في مختلف المناطق الجبلية، ولطيفا إلى منعش بدرجة أقل في المناطق السهلية والساحلية.

وحذرت الأرصاد الجوية من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحا الى 4 مساء، وإشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.