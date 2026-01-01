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إصابات في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله

السبت 13 يونيو 2026 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله



رام الله / سما/

أصيب طفل بقنبلة غاز في الرأس وعدد من المواطنين بالاختناق، مساء اليوم السبت، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، في قرية دير أبو مشعل شمال رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن طفلا أصيب بقنبلة غاز سام مسيل للدموع في الرأس، وعدد من المواطنين أصيبوا بالاختناق، خلال قمع قوات الاحتلال مسيرة سلمية للمواطنين، احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية على أطراف القرية.

وذكرت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع بكثافة تجاه المواطنين، ما أدى لإصابة طفل بقنبلة غاز في الرأس، وعدد من المواطنين بالاختناق، ووصفت حالتهم بالمستقرة.

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