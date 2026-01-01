نتنياهو يعقد اجتماعا للكابنيت الأحد لبحث الاتفاق المرتقب بين واشنطن وطهران

القدس المحتلة / سما/

قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، السبت، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سيعقد مساء الأحد، اجتماعا للمجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت)، لبحث الأوضاع الإقليمية على خلفية الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي وقت سابق السبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تدوينة عبر منصته “تروث سوشيال”، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع إيران سيوقع غدا الأحد، وأن مضيق هرمز سيُفتح أمام الجميع فور توقيع الاتفاق.

وأضافت الصحيفة أن نتنياهو، “قرر عقد اجتماع للكابنيت عند الساعة 19:30 الأحد (بتوقيت تل أبيب) لبحث التطورات المرتبطة بالتفاهمات الجارية بين واشنطن وطهران وانعكاساتها على الساحة الإقليمية”.

ويأتي قرار عقد الاجتماع تزامنا مع أنباء وردت في وسائل إعلام عبرية، من بينها هيئة البث الرسمية، أفادت بأن المؤسسة الأمنية تستعد لاحتمال صدور توجيهات من المستوى السياسي بوقف التقدم البري للجيش الإسرائيلي بجنوب لبنان، في ظل الاتفاق الآخذ بالتبلور بين الولايات المتحدة وإيران.

كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن مصادر أمنية قولها إن الجيش الإسرائيلي “لن ينسحب من الشريط الأمني الذي أقامه في جنوب لبنان في إطار التفاهمات المرتقبة”.

وأكدت أن “هذه القضية ستُناقش مع الجانب اللبناني خلال محادثات مباشرة متوقعة في الولايات المتحدة بعد نحو أسبوع ونصف”.

وبحسب الهيئة، “تستعد إسرائيل أيضا لتقليص هجماتها في عمق الأراضي اللبنانية لتجنب الإضرار بالاتفاق المرتقب، فيما تواصل قواتها عملياتها العسكرية بصورة أكثر تركيزا في مناطق الجنوب”.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض “الخط الأصفر” جنوب نهر الليطاني جنوبي لبنان، وهو شريط وهمي يحدد المنطقة الممتدة منه وصولا إلى الحدود على أنها “أمنية عازلة” في تكرار لنموذج قطاع غزة.

وهذا الخط، وفقا لإسرائيل، يهدف إلى منع عودة النازحين، واستهداف أي تحركات مسلحة بوصفه “منطقة قتال” لا تخضع لتفاهمات وقف إطلاق النار.

ومنذ 2 مارس/ آذار الماضي، بدأت إسرائيل بشن هجوم على لبنان عقب إطلاق “حزب الله” صواريخ تجاهها، ما أسفر حتى السبت، عن استشهاد 3 آلاف و756 لبنانيا إضافة إلى إصابة 11 ألفا و632 آخرين وفق إحصاءات وزارة الصحة اللبنانية.

وفي وقت سابق السبت، قال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور عبر منصة شركة “إكس” الأمريكية: “نحن أقرب من أي وقت مضى إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، ونتوقع إتمامه خلال 24 ساعة”.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد بدأتا، في 28 فبراير/شباط الماضي، حربا على إيران، التي ردت بهجمات استهدفت إسرائيل وما قالت إنها مصالح أمريكية في دول عربية، قبل التوصل إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في 8 أبريل/نيسان الماضي.