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شهيدان وإصابة في قصف إسرائيلي غرب خان يونس

السبت 13 يونيو 2026 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
شهيدان وإصابة في قصف إسرائيلي غرب خان يونس



غزة /سما/

استشهد مواطنان وأصيب آخر بجروح، مساء اليوم السبت، جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للمواطنين في حي الأمل الواقع شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع  غزة .

 

وأفادت مصادر محلية بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ تمكنت من نقل جثماني الشهيدين والمصاب إلى المشفى، في وقت تشهد فيه المنطقة تحليقاً مكثفاً لآليات الاحتلال وطائراته.

ويأتي هذا الاستهداف في ظل استمرار الاعتداءات والغارات التي تطال مناطق متفرقة من قطاع غزة، مما يرفع حصيلة الضحايا بين المدنيين ويزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية الصعبة في القطاع.

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