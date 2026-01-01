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رويترز: ترامب يخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة مصر وفرنسا والهند دون مشاركة نتنياهو

السبت 13 يونيو 2026 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رويترز: ترامب يخطط لعقد اجتماعات ثنائية مع قادة مصر وفرنسا والهند دون مشاركة نتنياهو



وكالات /سما/

كشفت وكالة رويترز، مساء اليوم السبت، نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم عقد سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من قادة الشرق الأوسط على هامش قمة مجموعة السبع، 

وذكر المسؤول أن الرئيس الأمريكي يخطط لعقد اجتماعات ثنائية منفصلة مع قادة مصر وفرنسا والهند، وذلك على هامش أعمال القمة، حيث من المتوقع أن تتناول هذه اللقاءات عددا من الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضح المسؤول أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لن يكون ضمن المشاركين في هذه الاجتماعات الثنائية، مشيرا إلى أن جدول اللقاءات يركز على مناقشة ملفات إقليمية ودولية ذات أهمية مشتركة.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الإيرانية، أكد المسؤول أن إدارة ترامب ترى أنها توصلت إلى اتفاق مع إيران، واصفا التفاهم بأنه "اتفاق قوي"، في إشارة إلى التقدم الذي تحقق في المباحثات بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تعتزم المشاركة في عمليات إزالة الألغام البحرية فور إعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة، موضحا أن بعض دول مجموعة السبع قد تنضم أيضا إلى هذه الجهود لضمان أمن الممرات البحرية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في إطار التنسيق الدولي الرامي إلى تعزيز الاستقرار وحماية حركة التجارة العالمية عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم.

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