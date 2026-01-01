باكستان: توقيع اتفاق السلام الأميركي الإيراني غداً في إسلام آباد

وكالات /سما/

أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن مراسم توقيع الاتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في إسلام آباد غداً (الأحد) - وسيتم توقيعها عن بعد عبر الإنترنت.

في الوقت نفسه، أعلنت إيران أنه لا يُتوقع أن يغادر وفدٌ من جانبها إلى جنيف "أو أي مكان آخر" في الأيام المقبلة.

كما صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية لوكالة أنباء فارس الإيرانية بأن طهران ستتقاضى، بموجب الاتفاق، رسوم عبور في مضيق هرمز.

وقال أيضاً إن الإفراج الأمريكي عن الأموال الإيرانية المجمدة "جزء لا يتجزأ من الاتفاق".

وأضاف: "يجب وقف العمليات العسكرية الأجنبية والوجود العسكري في المنطقة. وسنتخذ خطوات لضمان سلامة المرور في مضيق هرمز، بما يتماشى مع حماية الأمن القومي الإيراني والمصلحة العامة للمجتمع الدولي".

في وقت سابق، صرح مسؤول أمريكي رفيع المستوى بأن "الولايات المتحدة ستشارك في إزالة الألغام في مضيق هرمز بعد توقيع اتفاق مع إيران".

ووصف الاتفاق المرتقب بأنه "اتفاق قوي"، وقال في سياق آخر إنه من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأمريكي بقادة قطر والإمارات العربية المتحدة و"دول أخرى في الشرق الأوسط" على هامش قمة مجموعة السبع التي ستعقد في فرنسا في الفترة من 15 إلى 17 يونيو/حزيران، لكن ليس مع رئيس الوزراء نتنياهو.