  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,993 شهيدا

السبت 13 يونيو 2026 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: ارتفاع ضحايا الحرب العدوانية على قطاع غزة إلى 72,993 شهيدا



غزة/سما/

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة، يوم السبت، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 72,993 شهيدا، و173,230 إصابات، منذ بدء العدوان في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وأفادت المصادر، بأن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الـ24 الماضية شهيدين، و11 إصابة.

وأشارت إلى أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي قد ارتفع إلى 983، وإجمالي الإصابات إلى 3,122، فيما جرى انتشال 783 جثمانا.

وبينت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم حتى هذه اللحظة.

الأكثر قراءة اليوم

وكالة "مهر" تنشر البنود الكاملة لمسودة التفاهم المرتقبة بين إيران والولايات المتحدة

نقطة تحول قطرية حاسمة مهدت لتوجه فانس إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية

في رفض للاتفاق الايراني الامريكي المحتمل.. كاتس يدعو لضمان قدرة إسرائيل على التحرك منفردة ضد إيران

القناة 12 الإسرائيلية عن ترامب: إمكانية توقيع اتفاق مع إيران الاثنين.. ونائبه يقول ان “الاتفاق مع إيران “يخدم مصالح الولايات المتحدة

بعد 30 عاما.. الأرشيف البريطاني يكشف وثائق سرية حول أجسام طائرة مجهولة

اسرائيل: تعليماتها للجيش بتجنب أي أعمال تضر بالاتفاق الأمريكي الإيراني

آيزنكوت يهاجم نتنياهو وبن غفير: فاشيان وفاشلان

الأخبار الرئيسية

رئيس وزراء باكستان: من المتوقع إبرام اتفاق أمريكا وإيران خلال 24 ساعة

ملادينوف يماطل ..صحيفة سعودية : اجتماعات الفصائل.. رد "اسرائيلي" على الأرض والإنتظار سيد الموقف

"سي إن إن": ترامب أوقف عملية برية للاستيلاء على اليورانيوم الإيراني

اسرائيل: تعليماتها للجيش بتجنب أي أعمال تضر بالاتفاق الأمريكي الإيراني

نقطة تحول قطرية حاسمة مهدت لتوجه فانس إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية