إيران تعلن مراسم تشييع ودفن مرشدها الراحل علي خامنئي

طهران /وكالات/

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت بأن جنازة المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي ستبدأ في طهران في الرابع من يوليو المقبل، وستختتم بدفنه في مدينة مشهد شمال شرق البلاد في التاسع من يوليو المقبل، بعد أكثر من 4 أشهر من اغتياله في 28 فبراير الماضي.

وأعلنت اللجنة المنظمة في بيان، تفاصيل مراسم الوداع والتشييع والدفن، التي ستُقام في طهران وقم ومشهد خلال يوليو المقبل.

مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي

السبت 13، والأحد 14 يوليو 2026: مراسم وداع في مصلّى الخميني بطهران.

الاثنين 15 يوليو: مراسم تشييع في طهران.

الثلاثاء 16 يوليو: مراسم تشييع في مدينة قم.

الخميس 18 يوليو: مراسم تشييع في مشهد، يليها الدفن في مرقد "الإمام الرضا".

وأشار البيان، إلى أن أفراداً من عائلة خامنئي، وعدداً من الشخصيات المقربة سيدفنون معه، داعياً الإيرانيين وأنصار "الجمهورية الإيرانية" حول العالم إلى المشاركة في المراسم.

واعتبرت اللجنة، أن "الدور الأساسي في تنظيم الحدث سيكون للشعب الإيراني باعتباره صاحب العزاء"، مشيرة إلى أن تفاصيل إضافية ستُعلن لاحقاً.

ولم يظهر المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي علناً منذ توليه المنصب خلفاً لوالده، الذي اغتيل في غارة جوية في بداية الحرب في نهاية فبراير الماضي. وشكل موته نهاية لأكثر من ثلاثة عقود قضاها على رأس الجمهورية الإيرانية.