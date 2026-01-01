الإمارات تنفي الإفراج عن 3 مليارات دولار من الأموال المجمدة لإيران

ابو ظبي /سما/

نفت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت 13 يونيو 2026، "بشكل قاطع" صحة التقارير الإعلامية، التي تحدثت عن تحويل أو الإفراج عن أموال إيرانية مجمدة عبر أراضيها، مؤكدة أن ما أُثير بشأن نقل 3 مليارات دولار إلى إيران، "لا يستند إلى أي معلومات أو وقائع موثوقة".

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أنه "لم يتم الإفراج عن أو تحويل أي أموال إيرانية مجمّدة من خلال الإمارات"، داعية وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية وتجنب نشر معلومات غير موثقة.

وكانت تقارير نشرتها وسائل إعلام غربية، نقلًا عن مصدرين إقليميين، بأن أبو ظبي "وافقت على الإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة بقيمة 10 مليارات دولار، وأن أكثر من 3 مليارات دولار منها تم تحويلها بالفعل في إطار تفاهمات بين الجانبين".

وكان جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، أكد أمس الجمعة، أن "الأموال الإيرانية المجمدة لن يتم إعادتها إلى طهران، لمجرد توقيع مذكرة التفاهم المحتملة مع الولايات المتحدة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف الذي كان مقررًا ضد إيران مساء أول أمس الخميس، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.