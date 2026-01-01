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أميركا وكندا ترفضان منح تأشيرة دخول لرئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب

السبت 13 يونيو 2026 11:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أميركا وكندا ترفضان منح تأشيرة دخول لرئيس اتحاد الكرة الفلسطيني جبريل الرجوب



رام ًالله/سما/

قال رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم جبريل الرجوب أمس الجمعة، إنه لم يحصل على تأشيرتي الدخول إلى الولايات المتحدة وكندا لحضور فعاليات كأس العالم 2026.

وأوضح الرجوب أنه تابع حفل افتتاح المونديال في مدينة مكسيكو، الذي سبق المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا على ملعب "أزتيكا"، الخميس.

وقال في اتصال هاتفي مع "فرانس برس": "لم يمنحوني التأشيرة إلى الولايات المتحدة بعد أن تقدمت بطلبها في عمان. هم سخيفون في سلوكهم. أنا في المكسيك حاليا، سأشاهد مباراة لمنتخب تونس في مونتيري ضد السويد ثم أعود إلى الوطن".

وكان الرجوب شارك في أبريل الماضي في مؤتمر الاتحاد الدولي (فيفا) في مدينة فانكوفر الكندية، ووقتها رفض المشاركة في صورة جماعية مع مسؤول في الاتحاد الإسرائيلي بدعوة من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو.

وكشف أنه لم يحصل أيضا على تأشيرة إلى كندا، التي تشترك في تنظيم مونديال 2026 مع الولايات المتحدة والمكسيك.

وقال: "في المرة الماضية حاولت دائرة الهجرة رفض تأشيرتي، ثم تدخلت وزارة الخارجية الكندية لإيجاد الحل، لكن هذه المرة لم نحصل عليها".

واتهم الرجوب إسرائيل بالضغط لعدم حصوله على التأشيرات، قائلا: "بالطبع الإسرائيليون ضغطوا. هناك أوساط لا ترغب أن ننتقد إسرائيل".

وأضاف الرجوب انه تقدم باعتراض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم، قائلا: "نتابع ونصر على حق الحصول على تأشيرة".

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