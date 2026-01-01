الخضور يكشف سبب تأخر الإعلان عن عقد امتحان التربية الدينية إلكترونيا لطلبة التوجيهي

رام الله/سما/

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم العالي صادق الخضور، إن عقد امتحان التربية الدينية لطلبة الثانوية العامة إلكترونيا جاء نتيجة قرار من مجلس الوزراء بتبني استراتيجية التعليم الإلكتروني.

وأوضح الخضور في حديثه لـ"تلفزيون فلسطين"، اليوم السبت 13 يونيو 2026، أن تأخر الإعلان عن عقد الامتحان إلكترونيا جاء لاستكمال الجاهزية التقنية، ورفع مستوى موثوقيةالنظام، للتأكد من قدرته على استيعاب جميع طلبة الثانوية العامة.

ولفت إلى أن الطواقم التقنية عملت ولا تزال على تجهيز المدارس والتحقق من جاهزيتها، بما يشمل النزلاء في مراكز الإصلاح والسجون.

وأشار إلى أن امتحان التربية الدينية والعلوم وأحكامه طُبّق على مدار أربع دورات في قطاع غزة، دون ورود أي ملاحظات حول صعوبة الأسئلة.

وأوضح الخضور أن الامتحان الإلكتروني يُصحح مباشرة من خلال التطبيق، ما يوفر على الوزارة الوقت والجهد والتكاليف.

وأكد جاهزية جميع قاعات الامتحانات في مختلف المناطق، بما يضمن توفير مستوى موحد من الاستعدادات الفنية والتقنية، سواء في المدينة أو القرية أو المناطق المستهدفة، مشيرا إلى أن بعض المديريات، ومن بينها مديرية جنين، أنهت الجهوزية الكاملة في القاعات.

بدوره، قال مدير عام الامتحانات في الوزارة محمد مسالمة إن امتحان التربية الدينية الإسلامية والمسيحية، ومبحث القرآن الكريم وعلومه للفرع الشرعي، سيعقد إلكترونيا لطلبة المحافظات الشمالية، بالإضافة إلى طلبة قطاع غزة المتواجدين خارج الوطن، والبالغ عددهم 2000 طالب موزعين على 46 سفارة، إضافة إلى النزلاء.

ولفت إلى أن الطواقم الفنية، منذ لحظة الإعلان عن عقد الامتحان إلكترونيا، في حالة انعقاد دائم وعمل متواصل لتجهيز المدارس فنيا، مشيرا إلى أنه ستتوفر خدمة الإنترنت قبل الامتحان في المدارس التي لا يتوفر فيها، كما سيتم عقد محاكاة للطلبة يوم الثلاثاء المقبل الساعة العاشرة صباحا من المنزل، مع احتمال إجراء امتحان تجريبي آخر خلال فترة الامتحانات، بهدف تعويد الطلبة على آلية الامتحان داخل القاعات.

وأوضح مسالمة أن المطلوب من الطلبة تحميل التطبيق، وعدم محاولة تسجيل الدخول قبل يوم الامتحان، لأنه لن يكون مفعّلا بعد، وقد تم نشر فيديو توضيحي يشرح آلية الدخول وإنشاء الرقم السري.

وأضاف أن الطالب مطالب بإحضار هاتفه إلى القاعة، مع وجود فريق دعم فني في كل مدرسة للتعامل مع أي إشكاليات قد تطرأ، مشيرا إلى أن هناك إجراءات للحد من الغش بالتعاون مع شركة البرمجة، إلى جانب زيادة عدد المراقبين داخل القاعات.

وأشار إلى أن التطبيق سيبقى يعمل في حال انقطاع الكهرباء أو الإنترنت، إلا أن عملية ترحيل الإجابات تتطلب توفر الاتصال بالشبكة.

وقال مسالمة إن الامتحان الإلكتروني يُصحح مباشرة عبر التطبيق، ما يوفر على الوزارة الوقت والجهد والتكاليف، موضحا أن عملية التصحيح التقليدية لامتحان الثانوية العامة تكلف الوزارة سنويا نحو 10 ملايين شيقل، في حين أن النظام الإلكتروني يلغي الحاجة إلى ذلك.

وبخصوص طلبة ذوي الإعاقة، أوضح أن الطالب الكفيف سيكون بجانبه معلمان؛ أحدهما يقرأ الأسئلة والآخر يثبت الإجابات على التطبيق ويتأكد منها، لافتا إلى وجود لجنة متخصصة لدراسة هذه الحالات وتجهيز القاعات بما يلزم.

ووجه رسالة للطلبة بأن الامتحان سيكون في متناول الجميع، ويتكون من 50 فقرة اختيار من متعدد، مع إمكانية العودة وتعديل الإجابات.

وشدد على أن الامتحان أُعد وفق جدول مواصفات من قبل خبراء ومشرفين تربويين على مستوى عالٍ من التخصص.

يشار إلى أن التقدم للامتحان يتطلب تحميل التطبيق المعتمد من وزارة التربية والتعليم العالي، على أن يبدأ تفعيله يوم الثلاثاء المقبل.