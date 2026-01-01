اسرائيل: تعليماتها للجيش بتجنب أي أعمال تضر بالاتفاق الأمريكي الإيراني

القدس المحتلة/سما/

أصدرت القيادة السياسية تعليمات للجيش الإسرائيلي بتجنب أي أعمال قد تضر بالاتفاق الذي يجري تشكيله بين إيران والولايات المتحدة، وذلك وفقاً لتقرير نشرته قناة كان.

وأفادت القناة بأن الجيش الإسرائيلي يواصل هجماته في جنوب لبنان، لكنها هجمات مُستهدفة. ولا يزال نشاط الجيش الإسرائيلي محدوداً في بيروت.

ووفقاً لمصادر، أصدر حزب الله تعليمات لقواته بعدم إطلاق النار على المستوطنات الشمالية. وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على الخبر واصفاً إياه بـ"الأخبار الكاذبة".

تقترب الولايات المتحدة وإيران من توقيع اتفاق مبدئي منذ الاتفاق النووي لعام ٢٠١٥. وقد شارك الرئيس الأمريكي ترامب مساء اليوم تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عراقجي، قال فيها إن "الاتفاق لم يكن أقرب من أي وقت مضى".

ومن المتوقع أن يُعقد حفل التوقيع غداً أو بعد غد في جنيف. وفي غضون ذلك، وربما لهذا السبب، أصدرت القيادة السياسية تعليمات بتقليص أي إجراءات قد تُضر بالاتفاق.

وبحسب الاتفاق فإن مذكرة التفاهم التي يجري إعدادها مع إيران هي اتفاق مبدئي يشمل فتح مضيق هرمز، وتمديد وقف إطلاق النار، والفتح التدريجي لإمكانية تصدير النفط من إيران.

كما ينص الاتفاق نفسه على وقف شامل لإطلاق النار في جميع القطاعات، الأمر الذي قد يحدّ بشكل أكبر من عمليات القوات الإسرائيلية في لبنان.

مع ذلك، وكما ورد في قناة كان نيوز، سيبقى الوجود الإسرائيلي في المنطقة الأمنية قائماً، وكذلك حرية التصرف في مواجهة التهديدات المباشرة. ولن يتم إضفاء الطابع الرسمي الكامل على القضية النووية إلا في الاتفاقية الشاملة التي ستُصاغ لاحقاً.