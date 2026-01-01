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الحرس الثوري يرد بقسوة على حرب ترامب : متحرش بالأطفال يتحدث عن الشرف والأمانة

السبت 13 يونيو 2026 09:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الحرس الثوري يرد بقسوة على حرب ترامب : متحرش بالأطفال يتحدث عن الشرف والأمانة



طهران/وكالات/

علق الحرس الثوري الإيراني، في بيان مساء الجمعة، على “حرب” الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكلامية على طهران، متهما إياها بالتلاعب الإعلامي وبـ”انعدام الشرف”.
وأضاف “في أحدث منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب رئيس الولايات المتحدة الإرهابية أن الإيرانيين شعب مخادع للغاية في التفاوض والتعامل معه وأن الشروط التي سربتها إيران لوسائل الإعلام الكاذبة لا تمت بصلة إلى الشروط المتفق عليها كتابيا وأن ما قالوه بما في ذلك تصريحهم الضعيف والمثير للشفقة بالتوصل إلى اتفاق، لا يمت للحقيقة بصلة”.
وذكر الحرس الثوري أن ترامب وصف الإيرانيين بأنهم أناس عديمو الشرف ولا وجود لمفهوم حسن النية معهم.

وتعليقا على ما ذكره ترامب قال الحرس الثوري “صرح ترامب بأن الإيرانيين عديمو الشرف وغير أمناء في المفاوضات، فهل تثبت ذلك تجربة جميع الاتفاقيات مع الولايات المتحدة، أم تُثبت العكس؟.. يؤكد المسؤولون الأمريكيون أنفسهم بمن فيهم جون كيري وبيرنز وغيرهم أنه لا ينبغي لأحد أن يفترض أن الولايات المتحدة صادقة في الوفاء بالتزاماتها!.. هل ترامب، الذي ينكث بالتزامات أمريكا، طاهر وشريف؟”.
ويضيف:”هل يعقل أن يتحدث شخص متحرش بالأطفال مثل ترامب عن نقاء الآخرين أو نجاستهم؟”.
ويتابع قائلا: “ترامب أفاد أمس بأن مضيق هرمز مفتوح وحركة الملاحة فيه طبيعية!.. إذا كان مفتوحا فلماذا هو غاضب جدا من الهجوم بمُسيّرة على ناقلة نفط؟.. هذا يظهر أن ما هو مفتوح حقا هو فمه المتبجح المنفتح على مصراعيه”، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية أغلقت مضيق هرمز ردا على الإرهاب الأمريكي.

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