نقطة تحول قطرية حاسمة مهدت لتوجه فانس إلى جنيف لتوقيع مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية

وكالات/سما/

كشفت وول ستريت جورنال أن صيغة اتفاق حملها وفد قطري من طهران الأسبوع الماضي شكلت نقطة تحول حاسمة تمهد لتوجه نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لجنيف لتوقيع مذكرة تفاهم أمريكية-إيرانية.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن مسؤولين محليين أن تخفيف العقوبات لن يتم قبل اتخاذ إيران خطوات محددة بشأن برنامجها النووي، على أن تُجرى محادثات فنية إضافية حول القضايا الشائكة في إسلام آباد بعد التوقيع. كما يخطط الرئيس دونالد ترامب لطلب تكثيف جهود المراقبة في مضيق هرمز من قادة العالم.

وأكد مصدر غربي لوكالة "رويترز" أن توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لوقف الحرب قد يتم بحلول يوم الأحد، مضيفا أن جنيف هي المكان ‌المرجح لعقد المفاوضات.

وقال المصدر إن نص المذكرة لا يزال قيد الإعداد، وإن إيران تتمسك بموقفها بأن الاتفاق يجب أن ينهي القتال في لبنان، حيث تخوض إسرائيل معارك ضد "حزب الله".

وأفاد ترامب، مساء الخميس الخميس، بأنه تم التوصل إلى تسوية عادلة للحرب مع إيران، مشيرا إلى أن التوقيع على الاتفاق في أوروبا سيكون في غضون الأيام القليلة القادمة. ولفت إلى أن مضيق هرمز سيفتح بشكل رسمي بمجرد التوقيع على الاتفاق.