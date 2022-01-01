4 سنوات قبل اكتشافه.. العثور على جهاز تجسس صيني داخل سيارة رئيس وزراء بريطانيا

لندن/وكالات/

كشف تقرير لصحيفة "ديلي ميل" عن خرق أمني بعد أن اكتشف مسؤولون في الاستخبارات البريطانية جهاز تتبع صينيا مخفيا داخل مركبة حكومية بريطانية يستخدمها رئيس الوزراء.

ووفقا للتقرير، كان الجهاز موضوعا داخل مكون تم استيراده من مورد صيني وبقي في السيارة لمدة تقارب أربع سنوات قبل اكتشافه خلال فحص أمني دقيق.

وتم العثور على جهاز التجسس بعد أن بدأت أجهزة الأمن البريطانية بتفكيك مركبات حكومية ودبلوماسية في إطار مواجهة التهديدات المتزايدة من المراقبة الأجنبية.

وبحسب مصادر استخباراتية، فقد تم دمج الجهاز داخل "وحدة التحكم الإلكتروني" بواسطة مورد فرعي صيني قبل شحن القطعة إلى الشركة المصنعة للمركبة.

وبما أن المكون وصل كوحدة مغلقة فقد تم تركيبه من دون علم الشركة المصنعة بما يحتويه.

ويعتقد مسؤولو الاستخبارات أن هذا النوع من التتبع يشير إلى اختراق واسع لسلاسل التوريد الغربية، وليس استهدافا محددا لسيارة رئيس الوزراء البريطاني فقط.

وبسبب تصنيع المكونات الفرعية بكميات ضخمة، فإن أي مركبة تستخدم هذه الأجزاء سواء لمواطن عادي أو لرئيس دولة، تصبح فعليا عقدة تتبّع متحركة.

وقد أثار الكشف ضغوطا كبيرة على رئيس الوزراء البريطاني لتشديد موقفه تجاه بكين.

هذا، وأعادت الأنباء الواردة من أروقة البرلمان البريطاني فتح ملف الأمن السيبراني والتكنولوجيا الصينية لتشعل موجة عارمة من الجدل والتفاعل الرقمي.

جلسة استماع

وفي هذا الإطار، عقد مجلس العموم البريطاني يوم الأربعاء جلسة استماع أمام لجنة الأعمال والتجارة التابعة للبرلمان، كجزء من تحقيق أوسع حول العلاقة الاقتصادية بين بريطانيا والصين.

واستمعت اللجنة إلى 3 شهود خبراء وتركز النقاش على السيارات الكهربائية الصينية ومخاطر التجسس والأمن السيبراني المرتبطة بهذه التكنولوجيا.

وفجر أحد هؤلاء الخبراء مفاجأة مدوية أمام اللجنة، متحدثا عن مخاطر جمع البيانات عبر وحدات اتصال خلوية مدمجة في مكونات السيارات، حيث أكد أن هناك مثالا محددا على ذلك في عام 2022 عندما كانت سيارة رئيس الوزراء ترسل بيانات إلى الصين عبر هذه الوحدات الخلوية الموجودة فيها، مشيرا إلى أن مسؤولا حكوميا رفيع المستوى أكد له ذلك.

وتُستخدم وحدة الاتصال المدمجة هذه لربط السيارة بالإنترنت حتى تتمكن من إرسال البيانات واستقبال التحديثات وتوفير بعض الخدمات الذكية، وإرسال بيانات موقع مفصلة وربما بيانات أخرى عبر الشبكات الخلوية إلى جهات أخرى، إما مباشرة أو عبر مزود الخدمة أو الشركة المصنعة.

ولأن عام 2022 شهد ثلاثة رؤساء وزراء محافظين هم: بوريس جونسون، ثم ليز تراس، ثم ريشي سوناك، فإن الرأي العام لا يعرف حتى الآن أيّهم كان يستخدم السيارة المستهدفة.

الرد الصيني

وفي المقابل، جاء الرد الصيني حاسما برفض هذه الاتهامات، فمنذ ظهور قصة وجود أجهزة التتبع في سيارات حكومية بريطانية لأول مرة، وصف الجانب الصيني هذه المزاعم بأنها لا أساس لها من الصحة، وأنها مجرد شائعات.

واعتبرت بكين الأمر تسييسا للتعاون الاقتصادي والتجاري وتشويها لسمعة الشركات الصينية.

وصرّح متحدث باسم السفارة الصينية في لندن بأن التقارير "شائعات محضة" و"معلومات مضللة"، متهما سياسيين غربيين باستغلال مخاوف الأمن القومي لتعطيل التجارة الطبيعية وتشويه سمعة شركات التكنولوجيا الصينية.